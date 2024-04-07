أحداث ممتابعة شهدتها الحلقة 28، من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ بدأت أحداث اليوم، بإحباط محاولة «جلال» رشد يالشامي، من قتل «طارق» عصام السقا، بالاتفاق مع زوجته «غادة» التي حاولت تسهيل إتمام عملية القتل مقابل 10 ملايين جنيه.

مسلسل صدفة الحلقة 28.. إنقاذ عصام السقا من القتل

وبدأت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 28، بفشل مخطط جلال «رشدي الشامي»، فعندما ذهب «مصباح» القاتل المأجور، إلى منزل طارق وغادة بعد أن تركت الأخيرة الباب له مفتوحًا، ليتم عملية القتل، تفاجأ بدخول الشرطة والقبض عليه، ليعترف بكل شيء وأن جلال هو من حرضه واتفق معه، ومع «غادة».

وعلى الفور، تم القبض على «مصباح»، و«غادة»، وذهب «طارق» مع الشرطة للقبض على عمه جلال هو الآخر.

وكان عصام السقا «طارق» كشف عن مخطط زوجته «غادة» وإنها اتفقت مع عمه ضده، بعدما وجد بحقيبتها، شيك مالي، قدره 10 ملايين جنيه، بإمضاء من عمه، ليتأكد إنه تم الاتفاق معها للتخلص منه نهائيًا.