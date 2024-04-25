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خالد أبو بكر: الرئيس السيسي أكبر محارب للفساد.. «الجنيه عنده براجل»

كتب:

أحمد العانوسي
10:05 م | الخميس 25 أبريل 2024
خالد أبو بكر

خالد أبو بكر

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، أن الدولة المصرية لا تتحرك بالحكومة فقط، والعمل العام فقط، مضيفًا: «من يعمل في العمل الخاص يصحى الصبح يحمد ربنا إنه مش بيشتغل في القطاع العام، واللي بيشتغل في القطاع العام، يصحى يقول ربنا يخرجنا منها بسلام، والراجل اللي ماسك البلد دلوقتي الجنيه عنده براجل، وهو أكثر من يحارب الفساد، وليس كل ما يعرف يقال».

وعلى جانب، آخر، أشاد خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية»، بمدينة رأس الحكمة، وإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

وقال: «الدولار بينزل، ومع توافره وثبات السعر، فمجتمع الأعمال يدرك أن العجلة دارت نوعًا ما، والعرب قدموا استثماراتهم، وليس كل الاستثمارات يلقى عليها الضوء، وكل جهة لها ولاية على قطعة أرض ونوع معين من المشاريع، وهناك حراك استثماري في المجتمع المصري، وسببه الرئيسي، ثبات سعر الصرف، ومصر تسير بشكل جيد في عملية الإصلاح».

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