أحد مشايخ قبيلة الدواغرة: عجلة التنمية بسيناء لم تتوقف منذ بداية عهد الرئيس السيسي

قال الشيخ سلامة سالم الرقيعي، أحد مشايخ قبيلة الدواغرة، أن عجلة التنمية لم تتوقف في سيناء منذ الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 وحتى تاريخه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «تحية للقيادة السياسية التي أبلت بلاءًا حسنًا في كل العهود، وتلاحم المواطنين مع أجهزة الدولة المعنية في الوقوف بالمجهود الحربي في صد العدوان في تعاقبه على مر العصور، بالإضافة إلى الجانب الآخر الذي كان بذات القوة في صده، وهو مكافحة الإرهاب في سيناء، وفي كل ربوع مصر».

وتابع: «الحمد لله تم تلاشيه والقضاء عليه تمامًا فعاد الأمن والأمان والإستقرار، وبدأت عجلة التنمية، والتي لم تتوقف، في عناية ورعاية الرئيس السيسي منذ بداية الولاية الأولى في عام 2014 وحتى تاريخه».