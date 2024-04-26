الساعة كام دلوقتي؟.. اضبط ساعتك مع أول لحظات تطبيق التوقيت الصيفي

الساعة كام دلوقتي؟.. ربما هو السؤال الأكثر تداولا في الوقت الحالي، مع استقبال التوقيت الصيفي، والمقرر استمراره لـ 6 أشهر، إذ يزيد اليوم، 60 دقيقة، مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي الذي أقره مجلس النواب، منذ عام.

الساعة كام دلوقتي؟

ومع وصول الوقت منتصف ليل الجمعة، يتسائل المواطنون عن التوقيت، «الساعة كام دلوقتي؟» إلا أنها ستتقدم 60 دقيقة، لتصبح 01:00 صباح يوم الجمعة، 26 إبريل 2024، بدلًا من 12 صباحًا.

وعلى المواطنين حينها تغيير الساعة على الهواتف، وأجهزة الحاسب، حال عدم تغيرها تلقائيًا.

الساعة كام دلوقتي؟.. ما هو مشروع قانون التوقيت الصيفي

وفقًا لمشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ عام، فإن بدء التوقيت الصيفي، سيكون في تمام منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، إذ تتقدم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا.

ووفقًا للمشروع، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر، حتى يوم 28 أكتوبر 2024.

فوائد التوقيت الصيفي

وفقًا لما ورد في مشروع القانون الذي تضمن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي؛ تتمثل فوائد تغيير الوقت في التالي:

1- ترشيد استهلاك الطاقة.

2- زيادة الإنتاجية.

3- تعزيز الأنشطة الترفيهية.