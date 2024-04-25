وزيرة التضامن الاجتماعي: سيناء خط دفاع مصر الأول.. وبها ثروات كثيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عيد تحرير سيناء هو يوم غالي علينا جميعًا، و«يسعدني أن أكون في هذا اليوم المبارك، ذكرى استرداد مصر لأرض سيناء بعد صراع طويل ومعارك شرسة خلال حرب 1973، كانت نتائجها انتصارات كاسحة للسياسة العسكرية المصرية».

وأضافت خلال كلمتها باحتفالية مجلس القبائل العربية بعيد تحرير سيناء الـ42، أن جيش مصر العظيم وشعبها بذلوا كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967، ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ثم مباحثات كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام سنة 1979 وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري لكن بشكل تدريجي.

وتابعت: «إلا أن يوم 25 إبريل هو تاريخ رحيل آخر جندي إسرائيلي من مصر، وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ في ذلك اليوم، وكان لاسترداد مصر لسيناء نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والإقليمي والمحلي».

واكملت: «سيناء أرض الفيروز، أرض التاريخ والحضارة، أرض الأنبياء والشهداء، هي جزء غالٍ في جسد الدولة المصرية وخط دفاعها الأول، مصدر هام من مصادر السياحة في مصر، ولها قيمة دينية وتاريخة وسياحية، وبها ثروة معدنية وأراضٍ زراعية صالحة للزراعة، يمكنها أن تسع جزءا ليس بقليل من سكان الدلتا والوادي».