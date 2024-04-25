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إعادة فتح ميناء نويبع البحري.. وانتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
10:36 م | الخميس 25 أبريل 2024
ميناء نويبع البحرى

ميناء نويبع البحرى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

انتظام وسلامة الملاحة البحرية

ويتابع مديرو المواني مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية، والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر في وقت سابق، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة عصرا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.