آخر موعد للتقدم في وظائف الملاحة البحرية.. اعرف الشروط

ينتهي اليوم التقديم في الوظائف الخالية في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مُوضحا خلال الإعلان طريقة التقديم والمستندات المطلوبة.

وظائف الملاحة البحرية:

مدير إدارة التطوير المؤسسي، ومدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، ومدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

المستندات المطلوبة:

- بيان الحالة معتمد مستوفٍ كافة البيانات الوظيفية: المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه»، وتقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية.

الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، تفاصيل الدورات التدريبية، العلاوات التشجيعية، بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار، ومقترح تطوير الإدارة، خبرة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

طريقة التقديم

وفقا لبوابة الوظائف الحكومية تقدم الطلبات باليد باسم السيد اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة وآخر موعد للتقديم هو اليوم 28 مارس 2024