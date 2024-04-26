رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل تطوير عدة مدارس في العلمين.. «أثاث وسبورات ذكية»

كتب:

محمد بخات
08:09 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، لافتتاح أعمال التطوير بمدرسة الحنفيش الابتدائية ومدرسة العلمين للتعليم الأساسي ومجمع مدرسة العلمين الإعدادية الثانوية، وذلك عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

أثاث وسبورات ذكية

ونقل المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشكره لجهود المشاركه المجتمعية الفاعلة، والتعاون مع وزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في خدمة المجتمعات المحلية، والمساهمة في تطوير بعض المدارس وتحسين حالتها حتى تقدم خدمة أفضل للطلاب، مقدماً الشكر للمشاركين في هذا العمل.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من أثاث وتجهيزات وسبورات ذكية وملاعب، مما يسهم في تطوير ورفع المنظومة التعليمية بمدينة العلمين والقرى التابعة لها.

توفير الأجهزة في المدارس

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة أهمية التواصل والتنسيق الدائم للمزيد من هذه الأعمال في المجالات المختلفة في التعليم والبنية الأساسية للمدارس في مدينة العلمين، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وغيرها مما يلبي توفير الاحتياجات اللازمه لتحسن آليات العمل.

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم مطروح» يتابع انتظام سير الدراسة في «الضبعة النووية»

«تعليم مطروح» تعلن فتح فصل لمكافحة «التسرب التعليمي»: يضم 25 طالبا

«تعليم مطروح»: تدريب الموجهين على استخدام الذكاء الاصطناعي

«تعليم مطروح» تنظم قافلة دعم مدرسي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدينة الحمام
بقلم محمد بخات