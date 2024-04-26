تفاصيل تطوير عدة مدارس في العلمين.. «أثاث وسبورات ذكية»

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، لافتتاح أعمال التطوير بمدرسة الحنفيش الابتدائية ومدرسة العلمين للتعليم الأساسي ومجمع مدرسة العلمين الإعدادية الثانوية، وذلك عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

أثاث وسبورات ذكية

ونقل المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشكره لجهود المشاركه المجتمعية الفاعلة، والتعاون مع وزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في خدمة المجتمعات المحلية، والمساهمة في تطوير بعض المدارس وتحسين حالتها حتى تقدم خدمة أفضل للطلاب، مقدماً الشكر للمشاركين في هذا العمل.

كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من أثاث وتجهيزات وسبورات ذكية وملاعب، مما يسهم في تطوير ورفع المنظومة التعليمية بمدينة العلمين والقرى التابعة لها.

توفير الأجهزة في المدارس

وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة أهمية التواصل والتنسيق الدائم للمزيد من هذه الأعمال في المجالات المختلفة في التعليم والبنية الأساسية للمدارس في مدينة العلمين، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وغيرها مما يلبي توفير الاحتياجات اللازمه لتحسن آليات العمل.