وكيل «تعليم مطروح» يتابع انتظام سير الدراسة في «الضبعة النووية»

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، قام خلالها بزيارة مفاجئة للمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية بتعليم مطروح.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، داخل مدرسة الضبعة النووية، الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاث، كهرباء وإلكترونيات وميكانيكا، موجها تامر لطفي مدير المدرسة، بالالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورا تجاه الطلاب المخالفين.

طلاب المدرسة النووية

وأجرى شحاتة حديثا مع طلاب المدرسة النووية، اطمأن من خلاله على انتظام العملية التعليمية وجودة الوجبات الغذائية وكفايتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية، وأكد للطلاب أن الانضباط وتقدير المسؤولية والحرص على طلب العلم عوامل رئيسية لتحقيق طموحاتهم في المستقبل.

تطوير منظومة التعليم

ووجه مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية بضرورة بذل كافة الجهود وتقدير المسؤولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريا وتربويا وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش، موضحا أن هذا الصرح التعليمي يضم صفوة من الطلاب المتفوقين ويعد أول المؤسسات التربوية في المجال النووي في مصر والشرق الأوسط لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.