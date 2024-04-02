«تعليم مطروح» تعلن فتح فصل لمكافحة «التسرب التعليمي»: يضم 25 طالبا

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مقترح المديرية بفتح فصل تعليم مجتمعي ملحق بمدرسة عادل الصفتي الابتدائية لمعالجة ظاهرة التسرب التعليمي، وإتاحة الفرصة للذين لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي من سن 9 حتى 14 عامًا.

مكافحة ظاهرة التسرب التعليمي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، إنّ الموافقة جاءت بعد التنسيق ومخاطبة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة بشأن فتح الفصل، في إطار الجهود التي تبذلها المديرية للحد من الظاهرة وإتاحة الفرصة لمن فاتهم السن الإلزامي للالتحاق بالمدارس.

عدد التلاميذ في الفصل

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح، أنه جرى مخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة الفصل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأنّ عدد التلاميذ المتوقع التحاقهم بالفصل ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين طالبًا مع مراعاة السن، لافتاً إلى توفير معلمتين للفصل إحداهما للمستوى الأول والأخرى للمستوى الثاني، وسيجري متابعة انتظام العمل به من خلال موجهي التعليم المجتمعي وموجهي المواد الدراسية.