وكيل «تموين الإسكندرية» يقود حملة مكبرة على الأسواق

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية قاد حملة تموينية مكبرة على محطات تموين السيارات والثلاجات ومخازن المواد الغذائية.

حملة مكبرة على الأسواق في الإسكندرية

وأوضح أن الحملة ضمت الحملة جمال عمار وكيل المديرية وأحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية، و الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط، وأحمد على رئيس رقابة وسط والدكتورة هيام مفتشة إدارة و سط بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

نتائج حملة في الإسكندرية

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع 4850 لترا سولارا محملة بسيارة بهدف التربح والتهريب

- تحرير محضر لثلاجة مواد غذائية لحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية بمنطقة أبيس، وتمت مصادرة الآتي:.

-35 بار لانشون بإجمالي 175 كيلوا.

- 190علبة لانشون.

- 6 علب صوص شيدر بإجمالي 36 كيلو جرامات.

- 2 قرص جبنة تركى باجمالي 22 كيلو جرام.

- 54 عبوة جبنة.

تحرير محضر لمخزن مواد غذائية لحيازته 2040 علبة بسكويت منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.