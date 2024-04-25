أستاذ صحة نفسية: «لو ابنك بيحب لازم تفرح»

قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن العلاقات العاطفية شيء جيد، والأهم هو السلوك: «لو ابنك محبش يبقى مشكلة ولازم تشوف حل».

الحب دليل على النضج العاطفي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر على قناة ON: «لو ابنك قال لك أنا بحب لازم تفرح لأنها من علامات النضوج والنمو الطبيعي عاطفيًا».

وواصلت: «تبدأ تقلق لو ابنك معندوش مشاعر تجاه الجنس الآخر وهو في ثانوي، الأسر المتشددة بتسبب كوارث لأبنائها، والمتسيبة كوارثها أكبر».

الفرق بين المراهقة والطفولة

تابعت رشا الجندي: «فيه فرق بين المراهقة والطفولة.. المراهقة كوبري بيتم العبور عليه لمرحلة الشباب.. ولو ابني أو بنتي فى الجامعة ودخلوا علاقة حب، اسمحلهم بالارتباط والمقابلات في الكلية فقط وليس خارجها.. تجارب المراهقين فترة وهتخلص والمشاعر بتتغير، وهي مش حب ولا لعب عيال».