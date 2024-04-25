حنان يوسف: في عيد تحرير سيناء نجدد العهد على صنع الانتصارات

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي انعقدت فعاليات الدورة الثالثة والخمسون من «صالون الدكتورة حنان يوسف الثقافي» بعنوان: «الاحتفال بالأعياد.. معاني للنصر ورسائل للوعي.. الإعلام أنموذجًا»، بحضور عدد كبير من أعضاء الصالون من النخبة والأكاديميين والمتخصصين من عدد من الدول العربية.

وأعربت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي ورئيسة المنظمة العربية للحوار، عن حرص فريق الصالون الثقافي على مواكبة الأحداث التي تعيشها المنطقة، حيث أننا نشهد العديد من المناسبات والأعياد سواء للمسلمين والمسيحيين، علاوة على الاحتفال اليوم بعيد تحرير سيناء، ومقبلين على عيد العمال، الأمر الذي شجعنا لتناول كيفية الاحتفال بالأعياد وكيفية تناولها من قبل وسائل الإعلام.

صالون حنان يوسف الثقافي يحتفل بالأعياد.. ويوجه التهنئة للمصريين بذكري تحرير سيناء

وشددت يوسف، أن وسائل الإعلام معنية ولها أدوار مهمة في توعية الأجيال الجديدة بالمناسبات القومية والأعياد في المنطقة العربية، وذلك بالتكامل مع الفن والثقافة وغيرها من المؤسسات المعنية في المجتمع.

وشهد الصالون عددا كبيرا من المتخصصين في المجال، حيث قدموا مجموعة من الأطروحات الثرية حول قيمة الأعياد في حياة الأفراد، باعتبارها وسيلة لاستنهاض الهمم، وإعادة تجديد الحوافز للأفراد، وعبروا أن الاحتفال اليوم بعيد تحرير سيناء يعزز من الفخر للمصريين وكل أبناء المنطقة العربية، وهي لعلها رمزية لنصر قريب للشعب الفلسطيني.

المشاركون: الاحتفال بالأعياد رسالة ملهمة للأجيال الجديدة

وأوضح المشاركون على أهمية قيام الإعلام بأدواره في التعريف والتوعية بالأعياد خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة، فالعيب ليس في أجيال النشء الذين يتفاعلون مع الرسائل التي يتم تقديمها لهم عبر أدواتهم مثل السوشيال ميديا وغيرها.

ووجه الصالون التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري في إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء باعتبارها نموذجا راسخا للعزة والكرامة والعزيمة في تحقيق الانتصارات.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية للفنانة الشابة ندى شريف المنسي عضو الصالون، شدت فيها بأغنيات وطني حبيبي الوطن الأكبر، اليوم في عيد.