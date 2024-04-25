شيريهان تحتفل بعيد تحرير سيناء بصورة للرئيس السادات

أحيت الفنانة شيريهان ذكرى عيد تحرير سيناء، بصورة للرئيس الأسبق محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، وكتبت عليها كلمات من النشيد الوطني المصري القديم: «باسمك يا بلدي جيشك وشعبك وسلاما يا بلادي.. اسلمي في كل حين.. لك يا مصر السلامة.. سيناء».

ويحتفل المصريون اليوم بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

واحتفلت منذ أيام الفنانة شيريهان، بعيد ميلاد ابنتها «لؤلؤة»، على طريقتها الخاصة، من خلال نشر عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُصاحبة لكلمات غُلفت بالحنان والحب لها.