شبكة تليفزيون الحياة تتصدر ترند «إكس» بعد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام في أعياد تحرير سيناء

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة، ترند «إكس» بعد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام في أعياد تحرير سيناء.

و أقام مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

وأحيا الاحتفالية الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، بفقرات غنائية تبثها القناة من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.