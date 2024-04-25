النجم تامر حسني يتألق على شبكة تليفزيون الحياة في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية

تألق النجم تامر حسني، في حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية، في الاحتفالية التي تنقلها شبكة تليفزيون الحياة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

من المقرر أن يُحيي الاحتفالية الفنانة أنغام والفنان تامر حسني، بفقرات غنائية تبثها القناة من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.

وبدأ الفنان تامر حسني الحفل بأغنية «قدها»، خلال احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء، بمشاركة عدد من الأطفال معه في تقديم الأغنية.

وخلال الحفل، ما قدم أغنية وطنية لمصر اسمها «أم الدنيا»، وأغنية «حلو المكان»، وقدم أغنية «هرمون السعادة» من كلمات أحمد جبر، وألحان على الخواجة، وأغنية يا بنت الايه.

وقدم أغنية «قرب حبيبي» من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وغنى أغنية «عينيا بتحبك» من كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتابع بأغنية «كفاياك أعذار»، من كلمات هاني أبو النجا، وألحان تامر علي.

وخلال الاحتفال قدم الأغنية الرومانسية «قولني كلام»، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وأغنية «أنا ولا عارف» من كلماته وألحانه، وأغنية «يا تاعبني».