ترامب يحصل على جائزة بقيمة 1.3 مليار دولار من شركات التواصل الاجتماعي

من المقرر أن يحصل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق، اليوم الثلاثاء، على مكافأة أسهم بقيمة 1.3 مليار دولار من الشركة التي تدير تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص به «Truth Social»، وهو ما يعادل حوالي نصف حصة الأغلبية التي يمتلكها بالفعل فيها، وذلك بفضل ارتفاع أسهمها.

تفاصيل ما يحصل عليه ترامب

وستأخذ الجائزة الحصة الإجمالية للرئيس الأمريكي السابق في شركة «Trump Media & Technology Group «TMTG إلى 4.1 مليار دولار، بينما وافق ترامب على عدم بيع أي من أسهمه في الشركة قبل سبتمبر، وسط توقعات بأن المكاسب غير المتوقعة تمثل دفعة كبيرة لثروته، التي تقدر بـ 4.7 مليار دولار، بحسب ما جاء في مجلة «فوربس» العالمية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، يحق لترامب الحصول على مكافأة الأسهم بمجرد أن تظل أسهم TMTG أعلى من 17.50 دولارًا لمدة 20 يوم تداول بعد إدراج الشركة في 26 مارس، وقد أنها تداولاتها يوم الاثنين عند 35.50 دولارًا.

وعندما تضاف الأسهم المربحة إلى أسهمه الحالية، فإن إجمالي حصة ترامب في شركة Trump Media ستبلغ أكثر من 4 مليارات دولار على الورق، بسعر 35 دولارًا للسهم.

أسهم الشركة في تضارب

وتتمتع شركة «ترامب» بالقدرة على إصدار ما مجموعه 40 مليون سهم مربح، كجزء من صفقة الاندماج التي جمعتها مع شركة وهمية للتداول العام، Digital World Acquisition Corp؛ إذ قالت الشركة في ملف للأوراق المالية: «بافتراض الإصدار الكامل لأسهم Earnout، سيحصل الرئيس دونالد جيه. ترامب على 36 مليون سهم Earnout».

وقد بدأت الشركة المندمجة Trump Media & Technology Group Corp، التداول العام تحت مؤشر DJT في 26 مارس، بسعر افتتاحي قدره 70.90 دولارًا للسهم؛ ليرتفع هذا السعر إلى ما يقرب من 80 دولارًا في ذلك اليوم، مما أعطى الشركة لفترة وجيزة قيمة سوقية تزيد عن 9 مليارات دولار، وكان هذا على الرغم من الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 58 مليون دولار في عام 2023، وإيرادات قدرها 4.1 مليون دولار فقط.

ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر سهم شركة ترامب، بحلول نهاية التداول في 15 أبريل، انخفض سعر السهم بنسبة 68٪ تقريبًا عن سعر الافتتاح؛ ليرتفع سعر السهم بشكل حاد الأسبوع الماضي.