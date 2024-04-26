أشرف شرف يكشف أسرارا جديدة في حياة الزعيم عادل إمام

كشف الكاتب الصحفي أشرف شرف، عددا من الأسرار الجديدة في حياة الزعيم عادل إمام، من خلال برنامج «أنا و هو و هي»، تقديم الإعلامية دينا رامز وشريف نور الدين، وآية شعيب على قناة «صدى البلد»، ومن أهم الأسرار التي كشفها شرف خلال الحلقة، قصة رفض شقيقته الصغرى الزواج من الفنان الكبير الراحل مصطفى متولي، ومن الذي كان وراء إقناع الزعيم بهذه الزيجة.

سر الصداقة الطويلة بين عادل إمام وصلاح السعدني

كما أوضح أشرف شرف سر الصداقة الطويلة والممتدة بين الزعيم عادل إمام والفنان الراحل صلاح السعدني، ولماذا لعب السعدني دور «بهجت الأباصيري»، في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة 3 شهور كبديل للزعيم.

كما صرح «شرف» عن سر الخلاف بين عادل إمام والسندريلا سعاد حسني، ولماذا رفضت لعب دور البطولة في فيلمه «النمر والأنثى» وكيف جاءت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم بدلًا منها.

يذكر أن الكاتب الصحفي صدر له مؤخرا كتابه الأول بعنوان «دولة عادل إمام .. أسرار و حكايات في حياة الزعيم»، عن دار ريشة للنشر و التوزيع.