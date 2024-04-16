حكاية شبيه عادل إمام بعد ظهوره في عزاء شيرين سيف النصر.. «دوبلير الزعيم»

أثار ظهور شبيه الزعيم عادل إمام، في عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، بمسجد الحامدية الشاذلية مساء اليوم، الجدل، إذ تساءل البعض حول هويته.

معلومات عن شبيه عادل إمام في عزاء شيرين سيف النصر

وشبيه الزعيم عادل إمام هو الفنان فكري عبد الحميد، الذي شارك في عدة أعمال «دوبلير للزعيم» من بينها مسلسل «فلانتينو» الذي قدمه عام 2020.

قدم الفنان فكري عبد الحميد عددا من الأعمال بشخصيته بعيدا عن عادل إمام من بينها فيلم «كابتن هيما» مع الفنان تامر حسني.