تكريم اسم الراحلة رجاء الجداوي من مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي

شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور أثناء تسلمها تكريم والدتها من مركز راشد لأصحاب الهمم.

تكريم اسم الراحلة رجاء الجداوي

ونشرت أميرة مختار، مجموعة الصور أثناء استلامها التكريم معلقة: «الوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة، والصفات الحميدة، ويعظم من يقوم به في قلوب البشر، وإن كان لكل شيئ رأس فراس الأخلاق هو الوفاء، وما رأيته من وفاء وتكريم من مركز راشد لأصحاب الهمم لذكرى أمي الله يرحمها شيئ يدل على النبل، وأسعدني وشرفني تكريم أمي من قبلهم لدرجة، لا توصف كل الشكر والتقدير والاحترام والحب للسيدة الفاضلة المحترمة مريم عثمان.