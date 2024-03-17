ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت تحول البيت لبهجة.. وعلاقتها بالجيران رائعة

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدها ووالدتها كانا يقطنان في الدقي، متابعة أنها لن تفكر في تغيير ديكور المنزل نهائيا لما يحمله من ذكريات لها مع والديها وجدتها.

ذكريات وحب ودفء في بيت العائلة

وأضافت أميرة في تصريحات لبرنامج «عاش هنا»، على «شعبي إف إم»: «البيت كله ذكريات وحب ودفء، ومش ناوية أغير أي حاجة في ديكور المنزل نهائيًا، وستظل متعلقات والدي ووالدتي كما تركوها دون تغيير».

علاقة رجاء الجداوي بجيرانها

وتابعت: «علاقة والدي ووالدتي مع جيرانهم كانت محترمة جدًا، وكأنهم من عائلة واحدة وتشعر معهم بالأمان».

وأكملت: «إحنا دايما كل خميس العيلة كلها بتبقى موجودة، وبالرغم أن والدتي كانت أصغر أخواتها إلا أن البيت كان يسمى بالبيت الكبير أو بيت العيلة، ووالدتي كانت دايما بتحب تلعب مسابقات أفلام وتحول البيت دايما لبهجة، والبخور كان من الطقوس المهمة أوي عندنا في البيت بشكل يومي».