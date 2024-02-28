«الغائبة الحاضرة».. ماذا قالت ابنة رجاء الجداوي عن إذاعة صوت والدتها في «قادرون باختلاف»؟

بصوت يشدو بذوي الهمم وقصصهم وإنجازاتهم، كانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حاضرة في احتفاليات قادرون باختلاف على مدار سنوات، الأكثر دعمًا لرموز القوة وتخطي الصعاب، تدوي بكلمات مؤثرة تزلزل قلوب الجميع، وتبكي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى إنها لم تغب عن الاحتفالية في نسختها الخامسة، على الرغم من رحيلها عام 2020.

رجاء الجداوي في قادرون باختلاف

بعبارات مؤثرة خلال افتتاح الاحتفالية في نسختها الخامسة، انطلق صوت رجاء الجداوي، معلنًا أن الفنان تقع على عاتقه مسؤولية اجتماعية، إذ خلدت بصوتها الرخيم الدعم لذوي الهمم، الذي كانت قد سجلته من قبل خمس سنوات في النسخة الثانية إيمانًا بهم: «لم آت احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة من أجل عرض الأزياء، بل جئت لأنني أحبهم، وأنت يا رئيس تحبهم، والعالم كله يحبهم».

كلمات ألقتها أثناء الاحتفالية، قشعرت لها الأبدان بطبقة صوتها المميزة، مؤكدة أنه علينا جميعًا أن نتكاتف من أجل ذوي الهمم، مرددة: «نريدُ أن نقف جنبهم ونحتويهم»، فكانت رمزًا للإلهام والتحدي، ولم ترحل أبدًا فتظل بصمتها في قلوب الجميع، وهو ما عبرت عنه ابنتها أميرة حسن مختار، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أكدت أنها تشعر بالفخر والحب الشديد لوالدتها.

ابنة رجاء الجداوي: هي فعلًا الغائبة الحاضرة

«الناس كلها بفضل ربنا بتثق فيها وتحترمها، اصرارهم أنها تكون موجودة بصوتها ده أكبر حب»، كلمات لفظتها من قلبها ابنتها، لتوضح أنها تعرف منذ أمس بإذاعة تلك التسجيل، ولكن وقع الصوت على أذنيها اليوم كان له طابعًا خاصًا: «أنا عيطت من كتر ما هي وحشاني وحسيت أنها فعلًا موجودة، حقيقي هي سابت أكبر بصمة في قلوب الناس بأفعالها الجميلة».

كانت الفنانة رجاء الجداوي تخطو لتشهد المشاركة مع أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بحضور أسرهم لتسلط الضوء على قصصهم الملهمة: «أنا كنت موجودة في الحفلة وشوفت قد إيه هي قدرت تنجح وتسيب رسالة أن فعلًا الجسم بيمشي والروح هي اللي بتفضل، وهي كان عندها رسالة، ومكنتش بتتأخر أبدًا عن الخير أو الواجب».

لم يتمالك الرئيس عبدالفتاح السيسي دموعه لتلك الكلمات، ولم تقوَ ابنتها على سماعها مرة أخرى دون أن تنهمر الدموع من عينيها: «كنت حاسة بالوحشة والشجن والفقد، كان عندي أمل إنها تفضل موجودة دايمًا، وصوتها في الحفلة النهارده كان تأكيد للإحساس إنها فعلًا هتفضل موجودة بكلامها ومواقفها»، لتبقى الفنانة رجاء الجداوي الغائبة الحاضرة على مدار السنوات في قلوب الجميع.