مصر تضمن لقبي بطولة الجونة للاسكواش للرجال والسيدات بعد تأهل 4 للاعبين للنهائي

شهدت مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والسيدات منافسات قوية، حيث شهدت تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائي البطولة للرجال والسيدات.

واستطاع الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ومصطفى عسل المصنف الرابع عالمياً الصعود لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش لثاني عام على التوالي.

تأهل رباعي مصري لنهائي الجونة الدولية للإسكواش للرجال والسيدات

وفي منافسات السيدات تأهلت اللاعبتان المصريتان، نور الشربيني المُصنفة الأولى عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً إلى المباراة النهائية.

وجاءت نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال على النحو التالي:

فاز علي فرج على طارق مؤمن بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالأتي: «11-6/ 11-8/ 11-4» بعد مبارة دامت لمدة 54 دقيقة.

استطاع مصطفي عسل الفوز على كريم عبد الجواد، بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-6/ 11-8/ 11-8).

فوز نوران جوهر على اللاعبة الإنجليزية جورجينا كينيدي، بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط «11-6/ 11-4/ 11-5».

فوز نور الشربيني على اللاعبة البلجيكية تيني جليس، بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط «8-11/ 11-7/ 12-10/ 11-7».