تأهل 3 مصريين لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهدت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والسيدات، فوز 3 مصريين وتأهلهم إلى نصف النهائي.

واستطاع الثنائي علي فرج المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً، التأهل إلى الدور نصف نهائي، وفي السيدات فازت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً من مصر، واللاعبة تيني جليس المصنفه التاسعة عالمياً من بلجيكا، وحجزا أماكنهم للدور النصف النهائي.

نتائج ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وجاءت نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

تفوق اللاعب المصري علي فرج المصنف الأول عالميا على نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف السابع عالميا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-9/ 11-6/ 11-6).

وفاز اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً، من مصر على اللاعب دييجو إلياس المصنف الثالث عالمياً من بيرو بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-6/ 11-4/ 11-5).

وفي السيدات فازت اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعه عالمياً على اللاعبة المصرية سلمى هاني المصنفة الثانية عشر عالمياً بعد مباراة قوية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالأتي: (11-8 /11-0/7-11/10-12/ 11-5).

فيما فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، على اللاعبة روان العربي المصنفة العاشرة عالمياً من مصر بثلاثة أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: (11 - 7، 11 - 6، 11 - 7).

ويشارك في بطولة الجونة الدولية للإسكواش 96 لاعبا من 22 دولة مختلفة.