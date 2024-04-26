حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية النقطة العمياء (فيديو)

شارك الفنان حسام داغر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو للاحتفال بعيد ميلاده وسط أبطال مسرحية «النقطة العمياء».

حسام داغر يحتفل بعيد ميلاده

ونشر حسام داغر الفيديو معلقا: «عيد ميلادي قضيته وسط طلابي من كلية اللغة والإعلام طلاب مادتي مادة المسرح والدراما بالأكاديمية البحرية، ووسط أصحابي وإخواتي أبطال مسرحية النقطة العمياء.. أثناء الرحلة اللي عملتها لطلابي لحضور المسرحية من إسكندرية للقاهرة، من ضمن دراستهم حضور المسرحيات والمناقشة الجميلة اللي تمت بعد العرض لمناقشة وطرح الأسئلة، بين أبطال العرض والمخرج أحمد فؤاد و بين الطلاب واللي بنشكرهم على حفاوة الاستقبال وجمال المسرحية اللي اخترتها للمشاهدة».

وأضاف «داغر» قائلا: «طلابي الحمدلله ملو المسرح.. كومبليه النهاردة الخميس كانت ليلة من أجمل الليالي خاصة أنها ليلة عيد ميلادي واللي هو لسه بكره رسمي يوم 26 أبريل، بحبكم جدا، وشكرا على اليوم الحلو ده».