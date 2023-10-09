حسام داغر يكشف تفاصيل مشاركته في موسم رمضان 2024.. مسلسل رعب

كشف الفنان حسام داغر، عن مشاركته في الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل جديد سيكون مختلفا ومفاجأة للجمهور خاصة مع تقديمه شخصية مختلفة عليه.

حسام داغر في رمضان 2024

وتابع حسام داغر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيشارك في مسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب ولذلك فهو متحمس للغاية لهذه التجربة الجديدة والمختلفة عليه ولكن لم تنته كتابته حتى الآن ولذلك فهو في انتظار الانتهاء من كتابته ليكشف عن تفاصيله بالكامل.

يذكر أن حسام داغر كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «حضرة العمدة»، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين كان من بينهم روبي ومحمود عبد المغنى وبسمة وإدوارد ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد رزق ونهلة سلامة ومحمد الصاوي وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين، وإخراج عادل أديب.