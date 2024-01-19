الفنان حسام داغر في ذكرى رحيل والدته: «يا رب تكوني راضية عني»

حرص الفنان حسام داغر، على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل والدته، من خلال كلمات خاصة شاركها مع جمهوره، عبر صفحته الخاصة على منصة الصور الشهيرة «إنستجرام».

حسام داغر يحيي ذكرى رحيل والدته

وكتب الفنان حسام داغر، قائلا: «النهاردة سنويتك الرابعة يا ماما يا حبيبتي، وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجة ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه، فاكرة الفيديو ده لما أخواتي صورونا واحنا داخلين من الباب من الحج في 2017».

وأضاف حسام داغر: «انتي دلوقتي في الجنة المليانة ورود (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ)، الآيه بتصور النعيم اللي بيوصل ليه المتقون.. وانتي وردك والفل اللي زرعتيه بيطرح كل سنة وناس بتشمه وبقولهم ماما اللي زرعاه سبحان الله كأنه ريحته من الجنة، النهاردة إن شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويا رب ثوابها يوصلك هدية عيد ميلادك يوم 25 يناير، وذكّرى وفاتك يوم 18 يناير البي يحب يشاركنا يبقاله الأجر والثواب».

حسام داغر: عيد ميلادك في الجنة يا حبيبتي

وتابع الفنان: «لو كنتي عايشة وسطينا كان زمانك تميتي 70 سنة النهارده، أكيد مكنتيش هتحبي الرقم ده، بس كنت هنضحكك شويه ونهزر معاكي لحد ما تنسي يا جميلة وبشوشة وطيبة.. عيد ميلادك في الجنة يا حبييتي مع بابا حبيبك ويا رب تكوني راضية عني.. وحشتيني قوي».