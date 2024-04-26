طلاب «إعلام القاهرة» يٌطلقون حملة «ميوز Muse» لتعزيز أهمية المتاحف الفنية

دشن عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مشروع تخرج بقسم العلاقات العامة والإعلان تحت عنوان «ميوز - Muse»، بهدف تعريف الطلبة وتوعيتهم داخل الحرم الجامعي بأهمية المتاحف الفنية والتشجيع على زيارتها.

حملة تعريفية بالحملة

ونظم الطلاب حملة تعريفية جاء كجزء من مشروع تخرج يهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي بين الشباب وتشجيعهم على استكشاف وتقدير التراث الفني وتعريفهم بالمتاحف وأهمية زيارتها، حيث تضمنت فعاليات الحملة أنشطة فنية للرسم، بهدف تفعيل دور الطلاب في المشهد الفني، إلى جانب التقاط الصور التذكارية.

تشجيع الشباب على استكشاف الفن والثقافة

أوضحت الدكتورة أسماء عز الدين المشرفة على المشروع، أن الحملة تهدف إلى تشجيع الشباب على استكشاف الفن والثقافة، من خلال زيارة المتاحف، فالمتاحف تعتبر مخازن للثروات الفنية والتاريخية التي تستحق الاكتشاف والاستمتاع بها وأثنت على الاستجابة الإيجابية من زملاء فريق العمل داخل الحرم الجامعي في خطوة نحو تحقيق تأثير إيجابي يدفع بالشباب نحو زيارة المتاحف والاستفادة من الثقافة الفنية الغنية المتاحة.

أشارت المشرفة على المشروع أن الحملة حازت على دعم شرفي من قطاع الفنون التشكيلية، ونقابة الفنون التشكيلية، وكذلك وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، حيث جرى تقديم مساعدات متنوعة من عينات مجانية للتوزيع خلال الفعاليات والورش التي نظمها الطلبة، بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات والمساعدات لدعم مشروع الحملة.

أضافت أنه يتألف المشروع من 21 طالبًا، ويشرف عليهم الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد خطاب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة أسماء عز الدين، والدكتورة آية بدوي الأساتذة بالقسم.

أضافت «حملة ميوز - Muse» تعكس مدى التزام الطلاب بتعزيز الوعي الثقافي والفني في المجتمع، وتأتي كجهد مبارك يستحق الاحترام والدعم لتعزيز دور الشباب في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في مصر.