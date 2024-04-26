طعام أهل الجنة كما ذكره النبي لعالم يهودي.. كان سببا في إسلامه

الجنة هي حلم كل مٌؤمن يعيش الدنيا بما فيها ويعمل الصالحات كي يفوز بها، ويجتهد بالصلاة والعبادة والدعاء ليصل الفردوس الأعلى، وقد وصف الله تعالى لنا طعام أهل الجنة في كتابه الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والطعام عند أهل الجنة لا يقتصر على الماديات فقط، بل يشمل الروحانية والجسدية معًا.

حديث الله عن طعام أهل الجنة

تناول القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية الحديث عن طعام أهل الجنة، فقال اللهُ تعالى «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» المرسلات: 41-42، وعن عبدالله بن عباس، قال خَسَفَتِ الشَّمْسُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَصَلَّى، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شيئًا في مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، قالَ: إنِّي أُرِيتُ الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ منها عُنْقُودًا، ولو أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ منه ما بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وهو ما يعني أن طعام أهل الجنة يبقى ولا يفنى.

طعام أهل الجنة في الحديث الصحيح

وحدث موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، تحدث فيه صراحة عن طعام أهل الجنة ووصفه، وكان ذلك سببا في إسلام أكبر أعلام اليهود، وأكثرهم علما ومعرفة في عهد النبي، فعن أنس بن مالك أنه قد بلغ عبد الله بن سلام، أكبر أعلام اليهود، مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتاه، فقال: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؛ قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟».

كبد حوت في طعام أهل الجنة

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل، قال: «فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها.

قال: أشهد أنك رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فجاءت اليهود، ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله إليهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه.

ما هو طعام أهل الجنة

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول طعام أهل الجنة بعد دخولها: هو زيادة كبد الحوت، وهي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد، وهي أطيبها وأهنأ الأطعمة.