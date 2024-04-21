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دراما المتحدة

كلمات تغفر الذنوب وتفتح أبواب الجنة.. احرص عليها بعد الوضوء

كتب:

رؤى ممدوح
07:41 م | الأحد 21 أبريل 2024
الوضوء- أرشيفية

الوضوء- أرشيفية

قد يغفل كثيرون عن ترديد الدعاء المخصص عقب الانتهاء من الوضوء استعدادا للصلاة والشروع بها، إذ ذكرت الأحاديث النبوية أنّ لهذا الدعاء فضل كبير وثواب عظيم، كما أنه سنة عن النبي واقتداء بأفعاله.

الدعاء بعد الوضوء

وحول صيغة الدعاء المستحب بعد الوضوء، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، الحديث النبوي الشريف عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحدٍ يتوضَّأُ، فيُحسنُ الوضوءَ، ثم يقولُ أشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم اجعلْني من التوابين، واجعلني من المتطهِّرين، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّةِ الثمانيةُ، يدخلُ من أيِّها شاء".

حكم المحافظة على الوضوء

وقالت «الإفتاء»، إن بقاء المكلف متوضئًا طول الوقت أمرٌ مستحب شرعًا؛ فيسن الإكثار من الوضوء واستدامته، وتجديده مرة بعد مرة؛ ففي ذلك خير كثير؛ بالإضافة إلى أن المسلم يزداد به نورًا على نور، وحول فضل من توضأ على طهر، أوضحت «الإفتاء» أنه ورد في فضل ذلك العمل ما يلي: عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من توضَّأ على طُهرٍكتب اللهُ له عشرَ حسناتٍ».

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بقلم رؤى ممدوح