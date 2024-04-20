الفنان محمد يسري يحتفل بذكرى ميلاد والده الراحل: عيدك في الجنة أحلى

احتفل الفنان محمد يسري، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بالذكرى السنوية لوالده الفنان الراحل إبراهيم يسري.

ونشر محمد يسري صوره تجمعه بوالده الراحل، في مرحلة طفولته، وعلق عليها قائلا: «20 أبريل.. عيد ميلاد أبويا الله يرحمه وذكرى وفاته، والسنة دي الذكرى الـ9، 9 سنين يا هيما والله عدوا عليا 90 مش 9، وأكني فجأة عجزت من غيرك، واحشني أوي يا حبيبي وواحشاني ضحكتك والتهريج معاك، ومناقشات كل يوم بليل بعد الشغل، ونفسي أحكيلك حاجات كتيرة أوي».

محمد يسري لوالده: أنت أحلى بني آدم عرفته في حياتي

وأضاف محمد يسري: «مش مصبرني غير إني الحمد لله عارف إنك أكيد مستريح ومبسوط، وإنه إن شاء الله ربنا هيحمعني بيك على خير يا رب.. كل سنة وأنت أحلى بني آدم عرفته في حياتي، ومن أكبر نعم ربنا عليا، عيدك في الجنة أكيد أحلى يا حبيبي».