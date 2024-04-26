واعظ بالأزهر: الإسلام دعا إلى صلة الأرحام والتواصل مع الآخرين بالحسنى

قال الشيخ عبدالله صبحي، الواعظ بالأزهر الشريف، إنَّ الدين الإسلامي الحنيف دعا إلى مكارم الأخلاق والتواصل مع الناس بالحُسنى، كما شدد على ضرورة صلة الرحم وكل ما يدعو إلى تقوية أواصر هذه الصلات وما من شأنه أن يساعد على وصل ذوي القربى، مؤكداً على علاقة صلة الأرحام بإطالة العمر وسعة الرزق وفقاً لما ورد في الأحاديث النبوية.

صلة الأرحام أمر إجباري

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «الأولى المصرية»، أنَّ صلة الأرحام ليست أمراً اختيارياً بل إجبارياً وهي فرض واجب وليست سُنَّة، قائلاً: «على كل إنسان أن يصل رحمه».

وتابع مُستشهداً بآيات من سورة البقرة: «فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام، وتقطعوا أرحامكم»، موضحا أنَّ أوامر الله في الآية الكريمة اشتملت على النهي عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قطيعة رحم وأشياء لا تستطيع النفس البشرية تحملها.