تراجع أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-4-2024 حالة من التراجع في الأسواق، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم وأبرزها الخوخ، والكاكا، والكنتالوب، والموز البلدي، والكيوي رغم اختلاف الأسعار حسب المنطقة السكنية والنوع والجودة.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة التي تراجعت اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي نحو حوالي 16.23 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.67 جنيه للمستلك.

جاء متوسط سعر كيلو الخوخ نحو حوالي 33.44 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.98 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كرتونة الكيوي بنحو حوالي 318.21 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 23.31 جنيه للمتسهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب بنحو حوالي 15.1 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.78 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الكاكا بنحو حوالي 24.1 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 1.15 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 34.03 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.73 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة بنحو حوالي 48.04 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.96 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الأناناس بحوالي 64.16 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ0.62 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح بحوالي 64.98 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض تصل لـ0.81 جنيه للمستهلك.