موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

كشف البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماع لجنة السياسة النقدية وتكون 8 اجتماعات على مدار العام، وكان أول اجتماع لها في 1 فبراير الماضي، وقررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة ليسجل بالترتيب 21.25%، 22.25%، 21.75%.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية

وجرى إلغاء الاجتماع الثاني الذي كان من المفترض أن يكون في 28 مارس الماضي، وذلك بسبب عمل اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، إذ قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليكون بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المنتظر أنّ يكون الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية لهذا العام، يوم 23 مايو من الشهر المقبل لمناقشة أسعار الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

ويكون الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو، والخامس يوم 5 سبتمبر والسادس يوم 17 أكتوبر، والسابع يوم 21 نوفمبر والثامن والأخير لعام 2024 يكون في يوم 26 ديسمبر.