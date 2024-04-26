ناقد فني: برامج «المتحدة» لاكتشاف المواهب تتيح الفرص أمام الشباب

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد عبدالرحمن، إنَّ برامج الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب الفنية تأتي في إطار الاستراتيجية المستمرة لدعم الإنتاج المصري عبر خلق أجيال جديدة أو ما يعرف بفتح الفرص، وهو ما شهدناه في العدد الكبير للأعمال الدرامية في رمضان 2024.

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ هناك زيادة كبيرة في المسلسلات التي يتم إنتاجها ما يتيح الفرص أمام الشباب الذي يحتاج لمن يضع قدمه على أول الطريق، قائلا: «هذا الأمر يؤكد المواهب الحقيقية من خلال تأكد صاحب الموهبة من موهبته ومعرفة أين يقف تحديداً».

اكتشاف المواهب في مجال التمثيل

وتابع: «هناك بعض المواهب التي تتعرض للاستغلال عند بحثها عن فرصة جيدة تظهر فيها قدراتها وإمكاناتها، ويصل الأمر إلى دفع مبالغ مالية لدخول اختبارات ولكن برامج المتحدة لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل ميزته أنه بمثابة الجهة المحايدة ويضم أسماء محترمة وقديرة للغاية من الوسط الفني، مثل المخرج عمرو سلامة وهو اختيار موفق للمتحدة».

واستطرد: «اكتشف عمرو سلامة العديد من المواهب وأكثر من قدم للشاشة وجوه جديدة وشابه في أعماله أبرزهم الفنان أحمد داش، وداش أحد نجوم مسلسلات رمضان 2024، بدوره في مسلسل مسار إجباري».