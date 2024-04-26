تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا يحدث يوم 28 أبريل؟

تحذير جديد أطلقه عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، متوقعا حدوث كارثة جديدة في منطقة شهدت زلزالا قبل أيام، بعد تحقق كثير من تنبؤاته التي أطلق تحذيرات بشأنها نهاية مارس الماضي، إذ شهدت تايوان، أحداثًا مدمرة تسببت في انهيارات أبنية، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

عالم الزلازل الهولندي يحذّر من كارثة جديدة

العالم الهولندي المثير للجدل، أعاد نشر تغريدة عبر صفحته على «إكس»، لهيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يرأس مجلس إدارتها، قائلًا: «حدث تجمع واضح للهزات القوية 5.6 درجات على مقياس ريختر، مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية/ الحمراء) في فترة التنبؤ، إن الذروة القمرية العالية (الخضراء) التي حدثت أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية جديدة في 27 لـ28 أبريل، سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم يوضح»، وهو ما يشير بحدوث زلزال جديد في تايوان.

زلزال تايوان

هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي، كانت قد حذرت من تزايد لنشاط الزلزالي إلى 5.6 درجات على مقياس ريختر، فيما يتعلق بهندسة الكواكب والقمر، مؤكدة حدوث مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب ثلاثة اقترانات كوكبية في 21 أبريل وهو ما حدث بالفعل بحسب مركز علم الزلازل التابع للحكومة التايوانية حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية « سي إن إيه».

وذكرت الوكالة أإنّ مركز الزلزال الذي وقع في الثالث من أبريل، جرى تحديده في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين على عمق 15.5 كيلومتر، وتسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، وشدته بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.