تحقق أحد توقعات عالم الزلازل الهولندي.. ماذا حدث في جزيرة بريطانيا الجديدة؟

قبل أيام حذّر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، من تزايد النشاط الزلزالي في الفترة من 11 لـ13 أبريل، إذ تحققت توقعاته بوقوع عدة هزات أرضية وزلازل من بينها هزة في الجزائر وزلزال الصين، ليخرج قبل ساعات محذرا من وقوع زلزال في منطقة أخرى، وهو ما حدث بالفعل.

تحقق أحد توقعات عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، نشر اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، مؤكدا حدوث زلزال، إذ أعاد نشر تغريدة هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض، ويرأسها، قائلا: «التذبذب الذي يميز هذه المنطقة يعود إلى 5 أيام مضت، وربما المزيد في المستقبل بمناطق أخرى»، وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث زلزال آخر بمناطق أخرى.

زلزال بريطانيا الجديدة

تحقق توقع عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، إذ نشرت الهيئة التي يرأسها، نبأ يفيد وقوع زلزال في جزيرة بريطانيا الجديدة بمقياس ريختر، وهو ما أكده علماء زلازل أمريكيون نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن مركز الزلزال، قال في بيانه إن الزلزال الذي ضرب الساعة 0656 بالتوقيت المحلي (2056 بتوقيت جرينتش)، كان على بعد 110 كيلومترات (68 ميلا) شرق وجنوب شرق كيمبي في جزيرة بريطانيا الجديدة، على عمق 64 كيلومترا، وهو ما يؤكد توقع «فرانك».

شهر أبريل من المتوقع أن يشهد العديد من الأحداث ووقوع الزلازل استنادا إلى الربط بين الفلك وحركة الأرض، بحسب عالم الزلازل الهولندي، الذي كان قد توقع حدوث زلزالا كبيرا في السادس من سبتمبر الماضي وصدقت توقعاته بالفعل، بعدما شهد المغرب زلزالا كبيرًا في العاشر من سبتمبر، وهو ما يشير إلى صدق توقعاته خلال الشهر الجاري.