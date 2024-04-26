طقس الإسكندرية اليوم.. سقوط أمطار خلال الساعات القادمة ونشاط للرياح

يشهد طقس الإسكندرية اليوم انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، كما تشهد أيضا محافظات السواحل الشمالية الغربية انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط للرياح، مع فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

طقس الإسكندرية اليوم

وفيما يتعلق بحالة طقس الإسكندرية اليوم يكون غائم جزئيا على مدار اليوم، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، فيما بلغت سرعة الرياح 34 كيلومترا في ساعة.

حالة طقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة طقسا غير مستقر، مائل للبرودة ليلا، مع فرص سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، وتتعرض المحافظة إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مسطح البحر المتوسط والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت الإسكندرية تعرضت إلى موجة من الطقس الحار خلال الأيام الماضية مع انخفاض نسبة الرطوبة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع المحافظات الأسبوع الماضي.