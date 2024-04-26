انخفاض أسعار الاسماك في سوق المنيب بالجيزة.. كيلو البلطي بـ66 جنيها

شهدت أسعار السمك بسوق المنيب في الجيزة، انخفاضًا اليوم الجمعة، متأثرة بإعلان بعض المحافظات حملات لمقاطعة الأسماك احتجاجًا على رفع التجار الأسعار.

أسعار الأسماك في سوق المنيب اليوم

وجاءت أسعار جميع الأسماك بسوق المنيب بالجيزة وفق بيان المحافظة اليوم، كالتالي:

- سعر السمك البلطي 1 يتراوح ما بين 66 و68 جنيها

- سعر السمك البلطي 2 اليوم يتراوح ما بين61 و65 جنيها

- سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح ما بين 30 و70 جنيهت

- سعر السمك الفلية البلطي يتراوح ما بين 50 و250 جنيها

سعر سمك قشر بياض

- سعر سمك قشر بياض يتراوح ما بين 120 و160 جنيها

- سعر الكيلو بياض أملس البلدي يتراوح ما بين 90 و130 جنيها

- سعر كيلو القراميط يتراوح ما بين 30 و70 جنيها

- سعر كيلو السمك المكرونة المجمدة يتراوح ما بين 30 و50 جنيها

- سعر كيلو السبيط كاليماري يتراوح ما بين 180 و400 جنيه

- سعر السمك البوري كبير الحجم يتراوح ما بين 110 و260 جنيها

- سعر السمك البوري صغير الحجم يتراوح ما بين 90 و100 جنيه

سعر الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو يتراوح ما بين 530 و650 جنيها

- سعر الجمبري 1 متوسط يتراوح ما بين 460 و520 جنيها

- سعر كيلو الجمبري 2 يتراوح ما بين 340 و440 جنيها

- سعر الجمبري 2 مجمد يتراوح ما بين 175 و425 جنيها