محافظة الجيزة تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الطرق العامة

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الطرق العامة، إذ جرى رفع 1200 حالة إشغال للمحال والمطاعم والمقاهي بحدائق الأهرام، وتحرير 10 محاضر لمخابز غير ملتزمة بمواصفات وأوزان الخبز.

منع تعديات المحال والباعة الجائلين على الطرق

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية، لفرض الانضباط، ومنع تعديات المحال، وإشغالات الباعة الجائلين على الطرق العامة، ومنع الممارسات العشوائية.

ونفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي الهرم شملت شوارع الطوابق وكعببش والمشربية والمريوطية فيصل والعطور، واستهدف رفع التعديات والإشغالات من الطريق العام، وقد أسفرت عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، وتوفير حرم لسير المواطنين.