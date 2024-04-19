محافظة الجيزة: تطوير ورصف طريق مركز التنمية بسقارة والبر الغربي

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

خطة رصف ورفع كفاءة الطرق بالبدرشين

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول 1.5 كم، وعرض 11 مترا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمركز ومدينة البدرشين، الذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز، ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بالبدرشين.

واطلع محافظ الجيزة على خطة مديرية الطرق في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بالبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية فيصل، بدءا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة، مؤكدا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية لـ المتحف المصري الكبير.

الإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة

وشدد «راشد» على ضرورة تكثيف الأعمال، للانتهاء من التطوير، وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وفقا للجدول الزمني المحدد لها.