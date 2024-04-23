انخفاض أسعار الأسماك في المنوفية بنسبة 25% بعد حملات المقاطعة

تراجعت أسعار السمك في محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية، خاصة بعد حملة المقاطعة التي أطلقها أحد الشباب في محافظة بورسعيد، الأمر الذي جعل التجار يبادرون إلى تخفيض الأسعار نظرًا لقلة الإقبال وشراء الأسماك.

انخفاض السلع الغذائية في المنوفية

وأكد أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، انخفاض جميع السلع الغذائية خلال الأيام الأخيرة، بينها الأسماك التي تراجعت سعرها بسبب حملة مقاطعة السمك، مشيرًا إلى أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على جميع التجار في الأسواق لضبط الأسعار.

تراجع أسعار السمك

وقال صبحي فرج أحد تجار السمك، إن الأسعار السمك تراجعت بنسبة تخطت 25% على جميع الأنواع بسبب حملة المقاطعة خلال اليومين الماضيين، حيث زادت عملية الشراء بمجرد أن بادر في تخفيض الأسعار، وفيما يلي أسعار السمك اليوم داخل شادر السمك في مدينة شبين الكوم:

البلطي يتراوح بين 55 : 75 جنيها

البوري بين 90 : 150 جنيها

قشر بياض يتراوح بين 80 : 100 جنيه

الكابوريا 50 جنيها

شيكلا 40 جنيها

السردين 100 جنيه

مكرونة 100 جنيه

جمبري صغير 120 جنيها

جمبري 250 : 300 جنيه

بدبون 100 جنيه.