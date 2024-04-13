أسعار السمك للمستهلك.. البلطي يتراجع 10 جنيهات في سوق المنيب

تراجعت أسعار السمك اليوم السبت 13-4-2024 في الأسواق وللمستهلك، وسجل سعر السمك البلطي الممتاز نحو 80 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل العيد 90 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المعلنة من حلقات السمك في سوق المنيب.

«الوطن» ترصد أسعار السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- الجمبري وسط: الكيلو بـ240 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ170 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ370 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ190 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ160 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ117 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ130 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ123 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ115 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ220 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ100 جنيه.

- المرجان ممتاز: بـ135 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو 80 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو 55 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ60 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ85 جنيهًا.