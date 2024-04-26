حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في قرى ومراكز الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، حملات مكبرة لازالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الحملات المكبرة التي تشنها المحافظة.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن حملة مكبرة استهدفت قرية الجزيرة الخضراء بمركز القصاصين نجحت في إزالة فورية لحالتي تعدّ بالبناء المخالف، الأولى على مساحة 200 متر والثانية على مساحة 96 مترا.

وأكد أن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، مستمرة حتى 9 مايو المقبل، وتستهدف جميع الأماكن التي شهدت تعديات مختلفة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

ضبط وإزالة مخالفات بناء

وأضاف أن الحملة نجحت خلال الساعات القليلة الماضية في إزالة عشرات المخالفات نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تضمنت 25 حالة تعدًّ بناء على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة و7 حملات إزالة لحالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة.

وأكد محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يسمح بأي شكل بتكرار أي إشغالات أو تعديات على أراضي الدولة في الأماكن التي تم تطهيرها، مع تحرير محاضر للمخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء القرى المختلفة والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية للأماكن التي شهدت حملات إزالة لضمان عدم عودتها مرة أخرى.