إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في حملات بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 14 قرار إزالة على أملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 2000م2 بمركز قلين، خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، لافتا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين تطبيقا للقانون.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.