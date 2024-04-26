شواطئ العائلات بالغردقة تستقبل 5 آلاف زائر يوميا.. اعرف أسعار التذاكر

شهدت شواطئ الغردقة، اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من المصطافين، خاصة بالشواطئ العامة هربا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تستقبل شواطئ العائلات التابعة لمحافظة البحر الأحمر 5 آلاف زائر يوميا.

شواطئ العائلات تستقبل المواطنين

وكشف أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة، أن شواطئ العائلات فتحت أبوابها أمام المصطافين منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، تزامنا مع «الويك إند»، وارتفاع درجات الحرارة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توافد الآلاف على شواطئ العائلات بالغردقة، حيث تستقبل ما يقرب من 5 آلاف زائر يوميا.

الشواطئ مراقبة بالكاميرات

وأوضح أن الشواطئ تضم كافتريات ومطاعم ودورات المياه، كما أنها مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف حتى موعد غلق الشواطئ، ولم تشهد أي حالة غرق منذ مطلع الصيف.

كما أكد أن شواطئ العائلات هي أرخص الشواطئ العامة في الغردقة، وتضم منتجع العائلات، ورسم الدخول 50 جنيها للفرد، وشاطئ العائلات 1 رسم الدخول 20 جنيها للفرد، وشاطئ العائلات 2 رسم الدخول 10 جنيهات للفرد مساء، والدخول مجانا للأعضاء.