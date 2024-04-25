متحف الغردقة يستضيف مجموعة من شباب 6 محافظات.. تحت شعار «أعرف آثار بلدك»

استضاف متحف الغردقة مجموعة من شباب 6 محافظات ضمن برنامج «أهل مصر للمحافظات الحدودية للتعرف على الآثار المصرية»، الذي يستعرض تاريخ مصر الفرعوني ويعرّف شبابها على الأثار القديمة التي تمثل الحضارة المصرية العريقة.

متحف الغردقة يستضيف شباب المحافظات

أشارت نيرمين حافظ، مدير العلاقات العامة والإعلام بمتحف الغردقة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن إدارة المتحف استضافت مجموعة من شباب محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وأسوان وجنوب سيناء ومرسى مطروح وشمال سيناء، إن الشباب أبدوا إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي في الجولة الإرشادية التي نفذها أمناء المتحف لشرح مقتنيات المتحف من جميع العصور.

متحف الغردقة هو الأول من نوعه في مصر

ومن جانبه، أشار وليد علام، مدير متحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المتحف هو الأول من نوعه في مصر وتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية والقطاع الخاص، وافتتحه رئيس الوزراء عام 2020 بتكلفة 160 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر تقريباً، ويضم حوالي 1400 قطعة آثار أصلية تضم جميع العصور من قبل التاريخ حتى العصر الحديث، ويشهد توافدا كبيرا من المصريين والأجانب يوميا.