جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والماريجوانا  

أحبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب ألماني الجنسية

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الخطوط الجوية الألمانية، اشتبه محمود عابد الحاوي مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم تأكيد الاشتباه.

وجرى تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش داخل حقائبه وملابسه، وتم تحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 29 لسنة 2024.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.