طلعت عبد القوي: الحوار الوطني استقبل 196 ألف مقترح خلال شهر

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني حقق العديد من الإنجازات خلال عامين، فهناك لغة جديدة جرى طرحها في الشارع، وهي لغة الحوار.

مجلس أمناء الحوار الوطني يضم أطياف المجتمع

وأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المكسب الثاني هو وجود القوى السياسية على مائدة حوار واحدة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء يمثل أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقيادات النسائية والشبابية والبرلمانية.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الحوار الوطني استقبل نحو 196 ألف مقترح من كل المجتمع المصري في غضون شهر ، سواء أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو وزارات».

مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية

وواصل: «الحوار الوطني يناقش قضايا المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي، وكانت أهم قضايا طُرحت في المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المجالس المحلية والاستراتيجية الوطنية لحقوق، كما شهد المحور المجتمعي قضايا مهمة في التعليم والصحة والقضية السكانية والأسرة وتماسك المجتمع والهوية والثقافة المصرية، ومناقشة قضايا الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة والدين العام وملكية الدولة في المحور الاقتصادي».