بطولة ممرضة تنقذ حياة عروس كفر الشيخ.. إنعاش قلبي وتنفس من الفم

صدفة غريبة كانت سببا في إنقاذ حياة شيماء محمد باشا، عروس كفر الشيخ التي انقلبت السيارة بها قبل زفافها بدقائق، في ترعة ديبي الواقعة بين مركزي رشيد بالبحيرة ومطوبس بكفر الشيخ، إذ استطاعت الممرضة الشابة إيمان حمدي، البالغة من العمر 21 عاما، إنقاذ حياة العروس بعد توقف قلبها، في موقف بطولي منها، ليكتب الله حياة جديدة للعروس بعد مصرع صديقتها نورهان محمد عرفات.

بطولة ممرضة تنقذ حياة عروس كفر الشيخ

«كنت راجعة من عملي من محافظة الإسكندرية، وفجأة لقيت لمة كبيرة والناس قالوا في حادث، ربنا ألهمني مشيت نحو الحادث لقيت شباب مطلعين عروسة من المياه وقاعدين بيقولوا دي ماتت، فجأة صاحبتي صرخت وقالتلي شوفيها، فالشباب وسع الطريق لما عرف إني ممرضة، بدأت أقيس العلامات الحيوية للعروسة»، هكذا شرحت إيمان حمدي، قصة بطولتها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها قامت بواجبها لا اكثر.

لحظات صعبة عاشتها الممرضة الشابة بسبب الجو المليء بالتوتر، لكنها استطاعت القيام بدور بطولي وإنقاذ حياة عروس كفر الشيخ: «فجأة قست العلامات الحيوية ليها ولما حطيت إيدي على عنيها رمشت فتأكدت أنها عايشة لكن نبضها ضعيف جدا وقلبها متوقف، عملت إنعاش قلبي ليها بمساعدة الشباب، لمدة ربع ساعة، وعملت ليها تنفس صناعي بفمي علشان أقدر أنقذها، كان فيه شاب كل لما أقرب أديها تنفس صناعي كان بيساعد في إنعاش قلبي».

كيف أنقذت ممرضة حياة عروس كفر الشيخ؟

عودة الفتاة للحياة كان له وقع إيجابي على حياة ممرضة العمليات التي اعتادت على مثل هذه المواقف، لكن تدافع الناس وحزنهم أّثر عليها بحسب حديثها: «أنا متعودة على كدة بس الموقف نفسه ولّمة الناس كانت مرعبة لكن لما بدأت شيماء تستعيد وعيها وعلامتها الحيوية اطمنت إني قمت بدوري، لما النبض رجع شوية قولتلهم لازم مستشفى حالا، فشالها شاب على موتوسيكل وراحوا بسرعة المستشفى».

لم تتوقع الممرضة العشرينية أن تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بواجبها وفقا لها: «فوجئت بنشر صورتي وقصتي على جروبات الفيس بوك، رغم أن اللي عملته دا واجبي، الأصل إنك لو قادر تساعد لازم تعمل ده، وإنقاذ حياة شخص دا قمة السعادة عند أي بني آدم خاصة العاملين في المجال الطبي».

وكانت مدينة مطوبس اتشحت بالسواد حزنا على مصرع «نورهان عرفات»، بعد أن تحّول فرح صديقتها شيماء باشا لجنازة مهيبة، بعدما انقلبت سيارة الزفاف بهما في ترعة قبل الذهاب لحفل الزفاف.